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Yön Veren Komutanlar

Napolyon'u Yenen Tarihteki Tek Komutan: Cezzar Ahmet Paşa | Yön Veren Komutanlar

Osmanlı Hükümetinin Cezzar Ahmet Paşa'ya Olan Yaklaşımı Nasıldı?

Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Tarihçi - Yazar Koray Şerbetçi konuk oldu. Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.

00:00 Yön Veren Komutanlar
02:00 Napolyon ve Ordusunu Durduran Adam: Cezzar Ahmed Paşa
08:00 Cezzar Ahmed Paşa Nerede ve Nasıl Dünyaya Geldi?
12:00 Napolyon'u Yenen Tarihteki Tek Komutan: Cezzar Ahmet Paşa
13:30 Cezzar Ahmet Paşa'ya "Cezzar" Lakabı Nasıl Verildi?
24:00 Cezzar Ahmed Paşa Nasıl Sayıda Beylerbeyi Oldu?
27:45 Cezzar Ahmed Paşa'nın Komutanlığı ve Askeri Liderliği
34:00 Osmanlı Hükümetinin Cezzar Ahmet Paşa'ya Olan Yaklaşımı Nasıldı?
38:00 Cezzar Ahmed Paşa Kendi Döneminde Nasıl Tanınıyordu?
45:00 Cezzar Ahmet Paşa Nasıl Bir Komutandı?
48:00 Cezzar Ahmet Paşa'nın Arka Savunmasındaki Rolü Neydi?
01:03:00 Cezzar Ahmet Paşa'nın Akka Kuşatmasındaki Başarısı
01:11:00 Cezzar Ahmet Paşa İle Napolyon Mücadelesi
01:23:00 Cezzar Ahmet Paşa Nasıl Bir Komutandı?
01:32:00 Cezzar Ahmet Paşa Napolyon'u Nasıl Yendi?
01:36:00 Cezzar Ahmet Paşa Nerede ve Nasıl Vefat Etti?

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