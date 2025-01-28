Napolyon'u Yenen Tarihteki Tek Komutan: Cezzar Ahmet Paşa | Yön Veren Komutanlar

Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Tarihçi - Yazar Koray Şerbetçi konuk oldu. Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.

00:00 Yön Veren Komutanlar

02:00 Napolyon ve Ordusunu Durduran Adam: Cezzar Ahmed Paşa

08:00 Cezzar Ahmed Paşa Nerede ve Nasıl Dünyaya Geldi?

12:00 Napolyon'u Yenen Tarihteki Tek Komutan: Cezzar Ahmet Paşa

13:30 Cezzar Ahmet Paşa'ya "Cezzar" Lakabı Nasıl Verildi?

24:00 Cezzar Ahmed Paşa Nasıl Sayıda Beylerbeyi Oldu?

27:45 Cezzar Ahmed Paşa'nın Komutanlığı ve Askeri Liderliği

34:00 Osmanlı Hükümetinin Cezzar Ahmet Paşa'ya Olan Yaklaşımı Nasıldı?

38:00 Cezzar Ahmed Paşa Kendi Döneminde Nasıl Tanınıyordu?

45:00 Cezzar Ahmet Paşa Nasıl Bir Komutandı?

48:00 Cezzar Ahmet Paşa'nın Arka Savunmasındaki Rolü Neydi?

01:03:00 Cezzar Ahmet Paşa'nın Akka Kuşatmasındaki Başarısı

01:11:00 Cezzar Ahmet Paşa İle Napolyon Mücadelesi

01:23:00 Cezzar Ahmet Paşa Nasıl Bir Komutandı?

01:32:00 Cezzar Ahmet Paşa Napolyon'u Nasıl Yendi?

01:36:00 Cezzar Ahmet Paşa Nerede ve Nasıl Vefat Etti?