Osmanlı'nın Kaptan-ı Deryası: Cezayirli Gazi Hasan Paşa | Yön Veren Komutanlar

Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Tarihçi - Yazar Şeref Yumurtacı konuk oldu. Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.

00:00 Yön Veren Komutanlar

02:00 Osmanlı'nın Kaptan-ı Deryası: Cezayirli Gazi Hasan Paşa

03:00 Cezayirli Gazi Hasan Paşa kimdir?

04:20 Aslanla Gezen Bir Osmanlı Komutanı: Cezayirli Hasan Paşa

09:15 Cezayirli Gazi Hasan Paşa Amerika'yı Nasıl Vergiye Bağladı?

12:45 Amerika'yı Vergiye Bağlayan Kaptan-ı Derya: Cezayirli Gazi Hasan Paşa

16:15 Cezayirli Gazi Hasan Paşa Nerede ve Nasıl Dünyaya Geldi?

20:30 Cezayirli Hasan Paşa'nın Osmanlı Askeri Sistemine Girişi Nasıl Oldu?

24:30 Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın Cezayir'e Gitme Sebebi Nedir?

41:00 Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın Osmanlı - Rus Harbindeki Komutanlığı

45:00 Cezayirli Hasan Paşa'ya Osmanlı Donanmasında Rütbe Verilmesinin Sebebi Neydi?

01:01:00 Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın Eğitim Alanındaki Faaliyetleri

01:05:00 Cezayirli Gazi Hasan Paşa Tarafından Yaptırılan Eserler

01:14:00 Cezayirli Gazi Hasan Paşa Olmadan Amerikan Tarihi Anlatılmaz

01:17:00 Cezayirli Gazi Hasan Paşa Nerede ve Nasıl Vefat Etti?

01:32:00 Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın Kişiliği ve Bilinmeyen Yönleri