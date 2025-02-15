Yön Veren Komutanlar
Osmanlı'nın Kaptan-ı Deryası: Cezayirli Gazi Hasan Paşa | Yön Veren Komutanlar
Cezayirli Hasan Paşa'nın Osmanlı Askeri Sistemine Girişi Nasıl Oldu?
Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Tarihçi - Yazar Şeref Yumurtacı konuk oldu. Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.
00:00 Yön Veren Komutanlar
02:00 Osmanlı'nın Kaptan-ı Deryası: Cezayirli Gazi Hasan Paşa
03:00 Cezayirli Gazi Hasan Paşa kimdir?
04:20 Aslanla Gezen Bir Osmanlı Komutanı: Cezayirli Hasan Paşa
09:15 Cezayirli Gazi Hasan Paşa Amerika'yı Nasıl Vergiye Bağladı?
12:45 Amerika'yı Vergiye Bağlayan Kaptan-ı Derya: Cezayirli Gazi Hasan Paşa
16:15 Cezayirli Gazi Hasan Paşa Nerede ve Nasıl Dünyaya Geldi?
20:30 Cezayirli Hasan Paşa'nın Osmanlı Askeri Sistemine Girişi Nasıl Oldu?
24:30 Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın Cezayir'e Gitme Sebebi Nedir?
41:00 Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın Osmanlı - Rus Harbindeki Komutanlığı
45:00 Cezayirli Hasan Paşa'ya Osmanlı Donanmasında Rütbe Verilmesinin Sebebi Neydi?
01:01:00 Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın Eğitim Alanındaki Faaliyetleri
01:05:00 Cezayirli Gazi Hasan Paşa Tarafından Yaptırılan Eserler
01:14:00 Cezayirli Gazi Hasan Paşa Olmadan Amerikan Tarihi Anlatılmaz
01:17:00 Cezayirli Gazi Hasan Paşa Nerede ve Nasıl Vefat Etti?
01:32:00 Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın Kişiliği ve Bilinmeyen Yönleri