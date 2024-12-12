Yön Veren Komutanlar
Rumeli Fatihi: Süleyman Paşa | Yön Veren Komutanlar
Süleyman Paşa'nın Askeri stratejileri var mıydı?
Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Dr. Nesibe Yazgan Uslu konuk oldu. Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.
00:00 Yön Veren Komutanlar
02:00 Rumeli Fatihi: Süleyman Paşa
05:00 Süleyman Paşa Nerede ve Ne Zaman Dünyaya Geldi?
11:30 Rumeli Fatihi: Süleyman Paşa
15:30 Süleyman Paşa'nın Yaşadığı Dönemde Osmanlı Beyliği'nin Durumu Nasıldı?
18:00 Süleyman Paşa'nın Liderlik Vasıfları Osmanlı'nın Diğer Beylerinden Nasıl Ayrılıyordu?
20:15 Süleyman Paşa İçin Tarihi Kaynaklarda Yer Alan İfadeler Neler?
23:00 Süleyman Paşa'nın Askeri Stratejileri Var mıydı?
24:45 Süleyman Paşa'nın Osmanlı'nın Rumeli'ye Geçişindeki Rolü Nedir?
30:30 Süleyman Paşa Nasıl Bir Komutan ve Nasıl Bir Askerdi?
34:30 Süleyman Paşa'nın "Rumeli Fatihi" Denmesinin Sebebi Nedir?
42:00 Çimpe Kalesi'nin Alınması Süleyman Paşa İçin Neden Önemliydi?
50:00 Edebi Kaynaklarda Süleyman Paşa'dan Nasıl Söz Edilir?
01:05:00 Süleyman Paşa'nın Vefatı Osmanlı'nın Rumeli'deki İlerleyişini Nasıl Etkiledi?
01:12:00 Süleyman Paşa Nasıl Vefat Etti?
01:15:00 Süleyman Paşa'nın Atıyla Gömülmesi Türk Gelenekleri Hakkında Ne Anlatır?
01:23:00 Süleyman Paşa'nın Hayratları Nelerdir, Günümüze Ulaşan Eserleri Var mı?
01:27:00 Süleyman Paşa'nın Şehzade Olmasına Rağmen Paşa Sıfatıyla Anılması Ne Anlama Gelir?