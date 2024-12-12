Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Dr. Nesibe Yazgan Uslu konuk oldu. Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.

00:00 Yön Veren Komutanlar

02:00 Rumeli Fatihi: Süleyman Paşa

05:00 Süleyman Paşa Nerede ve Ne Zaman Dünyaya Geldi?

11:30 Rumeli Fatihi: Süleyman Paşa

15:30 Süleyman Paşa'nın Yaşadığı Dönemde Osmanlı Beyliği'nin Durumu Nasıldı?

18:00 Süleyman Paşa'nın Liderlik Vasıfları Osmanlı'nın Diğer Beylerinden Nasıl Ayrılıyordu?

20:15 Süleyman Paşa İçin Tarihi Kaynaklarda Yer Alan İfadeler Neler?

23:00 Süleyman Paşa'nın Askeri Stratejileri Var mıydı?

24:45 Süleyman Paşa'nın Osmanlı'nın Rumeli'ye Geçişindeki Rolü Nedir?

30:30 Süleyman Paşa Nasıl Bir Komutan ve Nasıl Bir Askerdi?

34:30 Süleyman Paşa'nın "Rumeli Fatihi" Denmesinin Sebebi Nedir?

42:00 Çimpe Kalesi'nin Alınması Süleyman Paşa İçin Neden Önemliydi?

50:00 Edebi Kaynaklarda Süleyman Paşa'dan Nasıl Söz Edilir?

01:05:00 Süleyman Paşa'nın Vefatı Osmanlı'nın Rumeli'deki İlerleyişini Nasıl Etkiledi?

01:12:00 Süleyman Paşa Nasıl Vefat Etti?

01:15:00 Süleyman Paşa'nın Atıyla Gömülmesi Türk Gelenekleri Hakkında Ne Anlatır?

01:23:00 Süleyman Paşa'nın Hayratları Nelerdir, Günümüze Ulaşan Eserleri Var mı?

01:27:00 Süleyman Paşa'nın Şehzade Olmasına Rağmen Paşa Sıfatıyla Anılması Ne Anlama Gelir?