Selçuklulara Başkaldıran İlk Halife: Müsterşid-Billâh | Yön Veren Komutanlar
Halife Müsterşid-Billâh hangi olay sonucu bağımsızlık mücadelesine girmiştir?
Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Akademisyen- Yazar Nuran Ünal konuk oldu. Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.
00:00 Yön Veren Komutanlar
02:00 Selçuklulara Başkaldıran İlk Halife: Müsterşid Billah
05:15 Halife Müsterşid Billah Nasıl Bir Dönemde Dünyaya Geldi?
09:00 Halife Müsterşid Billah Hangi Olay Sonucu Bağımsızlık Mücadelesine Girmiştir?
13:30 Abbasiler ve Emeviler Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar Nelerdi?
17:00 Türklerin Abbasi İktidarı Üzerindeki Etkileri
19:30 İslam Tarihinde Abbasi Dönemi
23:30 Halife Müsterşid - Billah Öncesi Selçuklu Devleti'nin Durumu
29:00 Halife Müsterşid - Billah ve Irak Selçukluları Arasındaki Siyasi İlişki
32:00 Halife Müsterşid Billah'ın Savaş Hazırlıkları
35:00 Halife Müsterşid Billah Askeri Alanda Neler Yaptı?
40:00 Halife Müsterşid Billah'ın Savaş Stratejileri
43:00 Selçuklulara Başkaldıran İlk Halife: Müsterşid Billah
53:00 Müsterşid Billah'ın Siyasi Becerisi ve Tarihi Açıdan Önemi
58:00 Müsterşid Billah'In Irak Selçukluları İle Mücadelesi
01:06:00 Müsterşid Billah'ın Askeri Stratejisi
01:15:00 Müsterşid Billah Neden ve Nasıl Öldürüldü?
01:21:00 Halife Müsterşid Billah'a Suikast Düzenleyenler Kimler?
01:23:30 Halife Müsterşid Billah'ın İdari Alanda Yaptığı Yenilikler