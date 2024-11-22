VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Selçuklulara Başkaldıran İlk Halife: Müsterşid-Billâh | Yön Veren Komutanlar 22 Kasım 2024 13. Bölüm
Bir Komutan Olarak Ömer Bin Abdülaziz - Yön Veren Komutanlar 15 Kasım 2024 12. Bölüm
Bir Komutan Olarak İmadeddin Zengi | Yön Veren Komutanlar 08 Kasım 2024 11. Bölüm
Bir Komutan Olarak Nureddin Mahmud Zengi - Yön Veren Komutanlar 31 Ekim 2024 10. Bölüm
Bir Komutan Olarak Selahaddin Eyyubi | Yön Veren Komutanlar 31 Ekim 2024 9. Bölüm
Bir Komutan Olarak Hz. Hamza | Yön Veren Komutanlar 06 Kasım 2024 8. Bölüm
Bir Komutan Olarak Halid Bin Velid (R. A) 12 Ekim 2024 7. Bölüm
Bir komutan olarak Hz. Hasan Hz. Hüseyin | Yön Veren Komutanlar 07 Ağustos 2024 6. Bölüm
Bir Komutan Olarak Hz. Ali | Yön Veren Komutanlar 07 Ağustos 2024 5. Bölüm
Bir Komutan Olarak Hz. Osman | Yön Veren Komutanlar 08 Ağustos 2024 4. Bölüm
İslam Devleti'nin Topraklarını Genişleten: Hz. Ömer | Yön Veren Komutanlar 08 Ağustos 2024 3. Bölüm
Bir Komutan Olarak: Hz. Ebubekir | Yön Veren Komutanlar 08 Ağustos 2024 2. Bölüm
Bir Komutan Olarak: Hz. Muhammed I Yön Veren Komutanlar 08 Ağustos 2024 1. Bölüm

Selçuklulara Başkaldıran İlk Halife: Müsterşid-Billâh | Yön Veren Komutanlar

Halife Müsterşid-Billâh hangi olay sonucu bağımsızlık mücadelesine girmiştir?

Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Akademisyen- Yazar Nuran Ünal konuk oldu. Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.

00:00 Yön Veren Komutanlar
02:00 Selçuklulara Başkaldıran İlk Halife: Müsterşid Billah
05:15 Halife Müsterşid Billah Nasıl Bir Dönemde Dünyaya Geldi?
09:00 Halife Müsterşid Billah Hangi Olay Sonucu Bağımsızlık Mücadelesine Girmiştir?
13:30 Abbasiler ve Emeviler Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar Nelerdi?
17:00 Türklerin Abbasi İktidarı Üzerindeki Etkileri
19:30 İslam Tarihinde Abbasi Dönemi
23:30 Halife Müsterşid - Billah Öncesi Selçuklu Devleti'nin Durumu
29:00 Halife Müsterşid - Billah ve Irak Selçukluları Arasındaki Siyasi İlişki
32:00 Halife Müsterşid Billah'ın Savaş Hazırlıkları
35:00 Halife Müsterşid Billah Askeri Alanda Neler Yaptı?
40:00 Halife Müsterşid Billah'ın Savaş Stratejileri
43:00 Selçuklulara Başkaldıran İlk Halife: Müsterşid Billah
53:00 Müsterşid Billah'ın Siyasi Becerisi ve Tarihi Açıdan Önemi
58:00 Müsterşid Billah'In Irak Selçukluları İle Mücadelesi
01:06:00 Müsterşid Billah'ın Askeri Stratejisi
01:15:00 Müsterşid Billah Neden ve Nasıl Öldürüldü?
01:21:00 Halife Müsterşid Billah'a Suikast Düzenleyenler Kimler?
01:23:30 Halife Müsterşid Billah'ın İdari Alanda Yaptığı Yenilikler

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Mürekkep Damlaları
-->
Tarihe Yolculuk
-->
Şiir Vakti
-->
Nefs Ülkesi
-->
Kur’an Yolu
-->
Vav Nağme
-->
Millet Kıraathanesi
-->
Ahmet Hakkı Turabi İlahileri
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı