Selçuklulara Başkaldıran İlk Halife: Müsterşid-Billâh | Yön Veren Komutanlar

Halife Müsterşid-Billâh hangi olay sonucu bağımsızlık mücadelesine girmiştir?

Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Akademisyen- Yazar Nuran Ünal konuk oldu. Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.

00:00 Yön Veren Komutanlar

02:00 Selçuklulara Başkaldıran İlk Halife: Müsterşid Billah

05:15 Halife Müsterşid Billah Nasıl Bir Dönemde Dünyaya Geldi?

09:00 Halife Müsterşid Billah Hangi Olay Sonucu Bağımsızlık Mücadelesine Girmiştir?

13:30 Abbasiler ve Emeviler Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar Nelerdi?

17:00 Türklerin Abbasi İktidarı Üzerindeki Etkileri

19:30 İslam Tarihinde Abbasi Dönemi

23:30 Halife Müsterşid - Billah Öncesi Selçuklu Devleti'nin Durumu

29:00 Halife Müsterşid - Billah ve Irak Selçukluları Arasındaki Siyasi İlişki

32:00 Halife Müsterşid Billah'ın Savaş Hazırlıkları

35:00 Halife Müsterşid Billah Askeri Alanda Neler Yaptı?

40:00 Halife Müsterşid Billah'ın Savaş Stratejileri

43:00 Selçuklulara Başkaldıran İlk Halife: Müsterşid Billah

53:00 Müsterşid Billah'ın Siyasi Becerisi ve Tarihi Açıdan Önemi

58:00 Müsterşid Billah'In Irak Selçukluları İle Mücadelesi

01:06:00 Müsterşid Billah'ın Askeri Stratejisi

01:15:00 Müsterşid Billah Neden ve Nasıl Öldürüldü?

01:21:00 Halife Müsterşid Billah'a Suikast Düzenleyenler Kimler?

01:23:30 Halife Müsterşid Billah'ın İdari Alanda Yaptığı Yenilikler