Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Göksü konuk oldu. Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.

00:00 Yön Veren Komutanlar

02:30 Türkiye Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev

08:00 Anadolu Selçuklu Devleti İle Türkiye Selçuklu Devleti Aynı mıdır?

10:30 Türkiye Selçuklu Devleti Nasıl Kuruldu?

25:00 Türkiye Selçuklularının Türk - İslam Tarihindeki Önemi Nedir?

40:00 Türkiye Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev

43:00 I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Tahta Oturması Nasıl Gerçekleşti?

45:30 I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Batı Anadolu'daki Fetihleri

54:00 Rükneddin Süleymanşah Türkiye Selçuklu Tahtını Nasıl Ele Geçirdi?

01:04:00 Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Frenk Savaşçıyla Düellosu Nasıl Oldu?

01:06:00 I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Entelektüel Kişiliği ve Bilinmeyen Yönleri

01:11:30 Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Antalya'yı Fethi

01:19:00 Sürgünden Türkiye Selçuklu Tahtına: I. Gıyaseddin Keyhüsrev

01:29:00 Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Şehit Düşmesi