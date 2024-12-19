Yön Veren Komutanlar
Türkiye Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev | Yön Veren Komutanlar
Türkiye Selçuklu Devleti nasıl kuruldu?
Yön Veren Komutanlar'a bu hafta Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Göksü konuk oldu. Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumuyla Yön Veren Komutanlar yeni bölümüyle sizlerle.
00:00 Yön Veren Komutanlar
02:30 Türkiye Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev
08:00 Anadolu Selçuklu Devleti İle Türkiye Selçuklu Devleti Aynı mıdır?
10:30 Türkiye Selçuklu Devleti Nasıl Kuruldu?
25:00 Türkiye Selçuklularının Türk - İslam Tarihindeki Önemi Nedir?
40:00 Türkiye Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev
43:00 I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Tahta Oturması Nasıl Gerçekleşti?
45:30 I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Batı Anadolu'daki Fetihleri
54:00 Rükneddin Süleymanşah Türkiye Selçuklu Tahtını Nasıl Ele Geçirdi?
01:04:00 Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Frenk Savaşçıyla Düellosu Nasıl Oldu?
01:06:00 I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Entelektüel Kişiliği ve Bilinmeyen Yönleri
01:11:30 Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Antalya'yı Fethi
01:19:00 Sürgünden Türkiye Selçuklu Tahtına: I. Gıyaseddin Keyhüsrev
01:29:00 Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Şehit Düşmesi