Ebu Ubeyde bin Cerrah

Aşere-i mübeşşereden olan kumandan sahâbî "Ebu Ubeyde bin Cerrah"ın hayatı...

30 Ocak 2023 | 17:17
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Cennetle müjdelenen sahabe Ebu Ubeyde, İslam'ın ilk günlerinden itibaren Peygamber Efendimizin yanında yer aldı. Bedir Savaşı'nda yaşadığı olay neticesine ayetin nazil olmasına vesile oldu. Peygamber Efendimiz onun hakkında "Her ümmetin bir emini vardır. Bizim eminimiz, ey ümmet, Ebu Ubeyde İbnu'l-Cerrah'tır." buyurdu.

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