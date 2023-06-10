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Cezeri I Yön Verenler 31 Aralık 2023 30. Bölüm
Ebu Ubeyde bin Cerrah I Yön Verenler 31 Aralık 2023 27. Bölüm
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Mehmet Akif Ersoy I Yön Verenler 31 Aralık 2023 22. Bölüm
Rasim Özdenören I Yön Verenler 31 Aralık 2023 24. Bölüm
Mevlana Celaleddin Rumi kimdir? 31 Aralık 2023 21. Bölüm
Sezai Karakoç | Yön Verenler 31 Aralık 2023 20. Bölüm
Neşet Ertaş | Yön Verenler 31 Aralık 2023 19. Bölüm
Biruni (Ali Boron) | Yön Verenler 31 Aralık 2023 18. Bölüm
Şeyh Galib I Yön Verenler 10 Haziran 2023 17. Bölüm
Talha bin Ubeydullah I Yön Verenler 10 Haziran 2023 18. Bölüm
Zübeyr Bin Avvam (r.a.) I Yön Verenler 10 Haziran 2023 19. Bölüm
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Selahaddin-i Eyyübi | Yön Verenler 31 Aralık 2023 16. Bölüm
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Halil İnalcık | Yön Verenler 31 Aralık 2023 3. Bölüm
İmam Buhari | Yön Verenler 31 Aralık 2023 2. Bölüm
Abdulkâdir Geylânî | Yön Verenler 31 Aralık 2023 1. Bölüm

Mevlana Celaleddin Rumi kimdir?

Şiirleriyle ve düşünceleriyle yüzyıllardır insanlığa ışık tutan Mevlana'nın hayatı...

Mevlana Celaleddin Rumi kimdir?

Şiirleriyle ve düşünceleriyle yüzyıllardır insanlığa ışık tutan Mevlana, Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, alim ve şairdir. Horasan'ın Belh şehrinde doğdu. Moğol İstilası nedeniyle Horasan'dan Anadolu'ya göç etti. Ailesiyle 7 yıl Karaman'da yaşadı ve Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın daveti üzerine Konya'ya gitti. 1231 yılında babası Bahaeddin Veled vefat edince, kendisinin halifelerinden Seyyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi Konya'ya gelerek Mevlana'nın manevi eğitimini üstlendi. Halkı irşat etmeye ve dini ilimleri öğretmeye başlayan Mevlana, Konya'da Şems-i Tebrizi ile tanıştı.

Bu tanışma Mevlana'nın fikir ve sanat dünyasında bir dönüm noktası oldu. Şems'in dostluğuyla tasavvuf hırkasını giyen Mevlana, ilahi aşk coşkusuyla şiirler okumaya ve semaya başladı. İslam kültürünün en önemli eserlerinden biri sayılan Mesnevi'yi yazdı. Mesnevi için "Bizden sonra Mesnevi şeyhlik edecek, arayanlara doğru yolu gösterecek, onları yönetecek ve önderlik yapacaktır." ifadesini kullandı. Hayat yolculuğunu "Hamdım, Piştim, Yandım" sözleri ile özetleyen Mevlana, 17 Aralık'ta bütün yaşamını adadığı "sevgilisi"ne kavuştu.

Ölümü sevgiliye kavuşmak olarak gören mutasavvıf şairin ölüm yıl dönümü, "düğün gecesi" anlamına gelen "Şeb-i Arus" adıyla anılmaktadır.

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