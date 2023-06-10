Mevlana Celaleddin Rumi kimdir?

Şiirleriyle ve düşünceleriyle yüzyıllardır insanlığa ışık tutan Mevlana'nın hayatı...

Mevlana Celaleddin Rumi kimdir?

Şiirleriyle ve düşünceleriyle yüzyıllardır insanlığa ışık tutan Mevlana, Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, alim ve şairdir. Horasan'ın Belh şehrinde doğdu. Moğol İstilası nedeniyle Horasan'dan Anadolu'ya göç etti. Ailesiyle 7 yıl Karaman'da yaşadı ve Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın daveti üzerine Konya'ya gitti. 1231 yılında babası Bahaeddin Veled vefat edince, kendisinin halifelerinden Seyyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi Konya'ya gelerek Mevlana'nın manevi eğitimini üstlendi. Halkı irşat etmeye ve dini ilimleri öğretmeye başlayan Mevlana, Konya'da Şems-i Tebrizi ile tanıştı.

Bu tanışma Mevlana'nın fikir ve sanat dünyasında bir dönüm noktası oldu. Şems'in dostluğuyla tasavvuf hırkasını giyen Mevlana, ilahi aşk coşkusuyla şiirler okumaya ve semaya başladı. İslam kültürünün en önemli eserlerinden biri sayılan Mesnevi'yi yazdı. Mesnevi için "Bizden sonra Mesnevi şeyhlik edecek, arayanlara doğru yolu gösterecek, onları yönetecek ve önderlik yapacaktır." ifadesini kullandı. Hayat yolculuğunu "Hamdım, Piştim, Yandım" sözleri ile özetleyen Mevlana, 17 Aralık'ta bütün yaşamını adadığı "sevgilisi"ne kavuştu.

Ölümü sevgiliye kavuşmak olarak gören mutasavvıf şairin ölüm yıl dönümü, "düğün gecesi" anlamına gelen "Şeb-i Arus" adıyla anılmaktadır.