12. Bölüm "Bahadır Yenişehirlioğlu"

Yüzler ve İzler'e bu hafta Bahadır Yenişehirlioğlu konuk oldu. Yüzler ve İzler programında bu hafta Hikmet Öztürk'ün konuğu Payitaht Abdulhamid dizisinin Tahsin Paşa'sı Bahadır Yenişehirlioğlu oldu. Bahadır Yenişehirlioğlu bizlere ailesinden, roman yazarlığına nasıl yöneldiğinden ve oyunculuk hikayesine kadar birçok anısını anlattı.

Bahadır Yenişehirlioğlu Kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu 26 Mayıs 1962'de Manisa, Akhisar'da dünyaya geldi. ... Eğitim hayatı başarılılar ile dolu olan Yenişehirlioğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1985'te Akhisar'da serbest avukat olarak görev yaptı. Ünlü sanatçı aynı zamanda roman yazarıdır. Rol Aldığı Film/Diziler Barbaroslar, Payitaht Abdülhamid, Yedi Güzel Adam, Hürkuş, Direniş Karatay