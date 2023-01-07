14. Bölüm | Ersin Nazif Gürdoğan

Yüzler ve İzler programına bu hafta Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan konuk oldu. Ersin Nazif Gürdoğan bizlerle ilmi ve edebi çalışmalarını, Nuri Pakdil ve Yedi Güzel Adam ile anılarını paylaştı.
00:00 Nazif Gürdoğan
02:00 Ersin Nazif Gürdoğan kimdir?
06:00 Nazif Gürdoğan'ın Üniversite Yılları
15:00 Nazif Gürdoğan İle "Yedi Güzel Adam"
21:00 Nazif Gürdoğan, Nuri Pakdil'e Dair Anıları
28:00 Nazif Gürdoğan'ın Hayatı
36:00 Nazif Gürdoğan'ın Edebiyata Dair Çalışmaları
52:00 Nazif Gürdoğan, Sezai Karakoç'u Anlatıyor
01:15:00 Nazif Gürdoğan ve Edebiyat