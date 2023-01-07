14. Bölüm | Ersin Nazif Gürdoğan

Bu bölümde Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan hayatını anlatıyor.

07 Ocak 2023 | 14:02
VİDEO DEVAM EDİYOR

Yüzler ve İzler programına bu hafta Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan konuk oldu. Ersin Nazif Gürdoğan bizlerle ilmi ve edebi çalışmalarını, Nuri Pakdil ve Yedi Güzel Adam ile anılarını paylaştı.

00:00 Nazif Gürdoğan

02:00 Ersin Nazif Gürdoğan kimdir?

06:00 Nazif Gürdoğan'ın Üniversite Yılları

15:00 Nazif Gürdoğan İle "Yedi Güzel Adam"

21:00 Nazif Gürdoğan, Nuri Pakdil'e Dair Anıları

28:00 Nazif Gürdoğan'ın Hayatı

36:00 Nazif Gürdoğan'ın Edebiyata Dair Çalışmaları

52:00 Nazif Gürdoğan, Sezai Karakoç'u Anlatıyor

01:15:00 Nazif Gürdoğan ve Edebiyat

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