16. Bölüm | Nurullah Genç

Nurullah Genç şiir ile nasıl tanıştı?

07 Ocak 2023 | 21:50
VİDEO DEVAM EDİYOR

Nurullah Genç Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Yüzler ve İzler programında hayatına dair birçok anılarını bizlere anlatan Nurullah Genç, çocukluk ve gençlik yıllarına dair birçok anısını bizlerle paylaştı.

Nurullah Genç kimdir? Nurullah Genç şiir ile nasıl tanıştı?

Hikmet Öztürk'ün sunumu ile Yüzler ve İzler 16. bölümüyle sizlerle...

00:00 Yüzler ve İzler

05:00 Nurullah Genç'in Çocukluk Yılları

40:00 Nurullah Genç'in Gençlik Yılları

55:00 Nurullah Genç'in Fırında Çalıştığı Yıllar

01:02:00 Nurullah Genç'in Öğrencilik Yılları

01:20:00 Nurullah Genç'in Ayakkabı Boyacılığı Yaptığı Yıllar

01:34:00 Nurullah Genç'in Şiir İle Tanışması

01:44:00 Nurullah Genç'ten İbretlik Oduncu Hikayesi

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