16. Bölüm | Nurullah Genç

Nurullah Genç Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Yüzler ve İzler programında hayatına dair birçok anılarını bizlere anlatan Nurullah Genç, çocukluk ve gençlik yıllarına dair birçok anısını bizlerle paylaştı.
Nurullah Genç kimdir? Nurullah Genç şiir ile nasıl tanıştı?
Hikmet Öztürk'ün sunumu ile Yüzler ve İzler 16. bölümüyle sizlerle...
00:00 Yüzler ve İzler
05:00 Nurullah Genç'in Çocukluk Yılları
40:00 Nurullah Genç'in Gençlik Yılları
55:00 Nurullah Genç'in Fırında Çalıştığı Yıllar
01:02:00 Nurullah Genç'in Öğrencilik Yılları
01:20:00 Nurullah Genç'in Ayakkabı Boyacılığı Yaptığı Yıllar
01:34:00 Nurullah Genç'in Şiir İle Tanışması
01:44:00 Nurullah Genç'ten İbretlik Oduncu Hikayesi