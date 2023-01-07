17. Bölüm | Nurullah Genç

Nurullah Genç Vav TV'de Yüzler ve İzler programına ikinci kez konuk oldu. Yüzler ve İzler programında hayatına dair birçok anılarını geçen hafta bizlere anlatan Nurullah Genç, bu haftada Vav TV'ye konuk oldu.
Üniversite ve gençlik yıllarına dair birçok anısını bizlerle paylaşan Nurullah Genç'in eğitim mücadelesine dair çok önemli tavsiyelerde bulundu. Ayrıca Nurullah Genç programda çokça bilinen ve dinlenen Rüveyda şiirini nasıl yazdığını anlattı.
Hikmet Öztürk'ün sunumuyla Yüzler ve İzler 17. bölümüyle sizlerle...
00:00 Yüzler ve İzler
02:00 Nurullah Genç'in Mücadele Dolu Hayat Hikayesi
06:00 Nurullah Genç'in Üniversite Yılları
14:00 Nurullah Genç'in Eğitim Mücadelesi
22:00 Nurullah Genç'in Vaaz Hikayesi
35:00 Nurullah Genç'in Ayakkabı Boyacılığı Yaptığı Yıllar
53:00 Şiir Hayatın İçinden Gelirse Anlamlı Olur
01:05:00 Nurullah Genç'in Amerikalı Mimar İle Hikayesi
01:30:00 Rüveyda Şiiri ve Hikayesi