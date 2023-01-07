17. Bölüm | Nurullah Genç

Nurullah Genç Vav TV'de Yüzler ve İzler programına ikinci kez konuk oldu. Yüzler ve İzler programında hayatına dair birçok anılarını geçen hafta bizlere anlatan Nurullah Genç, bu haftada Vav TV'ye konuk oldu.

Üniversite ve gençlik yıllarına dair birçok anısını bizlerle paylaşan Nurullah Genç'in eğitim mücadelesine dair çok önemli tavsiyelerde bulundu. Ayrıca Nurullah Genç programda çokça bilinen ve dinlenen Rüveyda şiirini nasıl yazdığını anlattı.

Hikmet Öztürk'ün sunumuyla Yüzler ve İzler 17. bölümüyle sizlerle...

00:00 Yüzler ve İzler

02:00 Nurullah Genç'in Mücadele Dolu Hayat Hikayesi

06:00 Nurullah Genç'in Üniversite Yılları

14:00 Nurullah Genç'in Eğitim Mücadelesi

22:00 Nurullah Genç'in Vaaz Hikayesi

35:00 Nurullah Genç'in Ayakkabı Boyacılığı Yaptığı Yıllar

53:00 Şiir Hayatın İçinden Gelirse Anlamlı Olur

01:05:00 Nurullah Genç'in Amerikalı Mimar İle Hikayesi

01:30:00 Rüveyda Şiiri ve Hikayesi