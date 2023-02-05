20. Bölüm | Timsal Karabekir

Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerinin anlatıldığı Yüzler ve İzler programına bu hafta Timsal Karabekir konuk oldu. Timsal Karabekir, bizlerle kendi hayatına ve babası Kazım Karabekir'e dair birçok anısını paylaştı.

İsminin hikayesinden, çocukluk anılarına kadar birçok hatıratını Vav TV'de Yüzler ve İzler programında ekranlarında paylaşan Timsal Karabekir, hiçbir yerde yayımlamadığı 2. Dünya Savaşı yıllarına ait nüfus hüviyetini de yine Vav TV ekranlarında paylaştı. Kazım Karabekir'e dair tartışılan birçok konuya da değinen Timsal Karabekir o yıllara dair bilinmeyenleri Vav TV'de Yüzler ve İzler programında Hikmet Öztürk'e anlattı.

Milli Mücadele'nin şark fatihi ve büyük efsanesi Kazım Karabekir'e dair bilinmeyenler Yüzler ve İzler'de...

Yüzler ve İzler 20. bölümüyle sizlerle...

00:00 Yüzler ve İzler

03:00 VAV TV Kazım Karebekir Paşa Müzesi'nde

07:00 Milli Mücadele Kahramanı: Kazım Karabekir Paşa

09:15 Kazım Karabekir Paşa'nın "Timsal" isminin manası nedir?

12:00 Timsal Karabekir'in kızının çocukluk anıları

15:00 Timsal Karabekir'den 2. Dünya Savaşı yılları zamanlarından anılar...

21:00 Kazım Karabekir Paşa ve Hatıraları

31:00 Milli Mücadele Kahramanı: Kazım Karabekir Paşa

39:00 Timsal Karabekir, Babası Kazım Karabekir Paşa'yı Anlatıyor

52:00 Ermeni Generalin Kazım Karabekir'e Veda ve Vaad Mektubu

56:00 Kazım Karabekir Paşa'nın "Gürbüzler Ordusu"

01:00:00 "Alçıtepe Kahramanı" Kazım Karabekir

01:07:00 Karabekir Paşa'nın "İki Damla Gözyaşı" Şiiri

01:30:00 Timsal Karabekir, babası Kazım Karabekir Paşa'yı anlatıyor.