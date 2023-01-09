21. Bölüm | Mazlum Kiper

Seslendirme sanatının incelikleri nelerdir? Seslendirme sanatına ilk olarak nereden başlanmalı?

Ünlü seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper Vav TV'de anlattı. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerinin anlatıldığı Yüzler ve İzler programına bu hafta Seslendirme Sanatçısı Mazlum Kiper konuk oldu.

00:00 Yüzler ve İzler

01:45 Mazlum Kiper kimdir?

15:00 Seslendirme Sanatçısı Mazlum Kiper'in Oyunculuk Hikayesi

26:00 Seslendirme Sanatçısı Mazlum Kiper'in Yurt Dışı Yolculuğu

30:00 Seslendirme Sanatçısı Mazlum Kiper'in Eğitim Hayatı

42:00 Seslendirme Sanatçısı Mazlum Kiper'in Yaşam Hikayesi

57:00 Seslendirme Sanatçısı Mazlum Kiper'den Seslendirme Sanatının İncelikleri