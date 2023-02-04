23. Bölüm | Ahmed Şahin

Bu bölümde Ahmed Şahin ney sanatı ile yolculuğunu anlatıyor

05 Şubat 2023 | 10:08
VİDEO DEVAM EDİYOR

Ahmed Şahin'in Ney ile tanışması nasıl oldu? Ney'in tarihi gelişimi ve dini musikimizdeki yeri nedir? Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerinin anlatıldığı Yüzler ve İzler programına bu hafta Neyzen Ahmet Şahin konuk oldu.

Neyzen Ahmet Şahin, bizlere kendi hayat hikayesini anlattı.

00:00 Yüzler ve İzler

05:00 Ahmed Şahin'in Hayatı, Eserleri, Tasavvuf Anlayışı ve Musikişinaslığı

18:00 Ahmed Şahin'in Ney İle Tanışması

25:00 Ahmed Şahin'in Ney Enstrümanı İle Tanışması

29:00 Musikişinas Ahmed Şahin'den Ney Taksimi

34:00 Neyzen Ahmed Şahin'den Ney'in Hikayesi

41:00 Mevlevi Musikisinin Vazgeçilmez Enstrümanı 'Ney'

44:00 Ney'in Tarihi Gelişimi ve Dini Musikimizdeki Yeri

54:00 Acemaşiran Taksim / Ahmed Şahin

01:09:00 Mevlevilik Geleneğindeki Sema Töreni

01:22:00 Neyzen Ahmed Şahin'in Musiki Eğitimi Aldığı Yıllar

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