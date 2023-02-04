23. Bölüm | Ahmed Şahin

Ahmed Şahin'in Ney ile tanışması nasıl oldu? Ney'in tarihi gelişimi ve dini musikimizdeki yeri nedir? Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerinin anlatıldığı Yüzler ve İzler programına bu hafta Neyzen Ahmet Şahin konuk oldu.
Neyzen Ahmet Şahin, bizlere kendi hayat hikayesini anlattı.
00:00 Yüzler ve İzler
05:00 Ahmed Şahin'in Hayatı, Eserleri, Tasavvuf Anlayışı ve Musikişinaslığı
18:00 Ahmed Şahin'in Ney İle Tanışması
25:00 Ahmed Şahin'in Ney Enstrümanı İle Tanışması
29:00 Musikişinas Ahmed Şahin'den Ney Taksimi
34:00 Neyzen Ahmed Şahin'den Ney'in Hikayesi
41:00 Mevlevi Musikisinin Vazgeçilmez Enstrümanı 'Ney'
44:00 Ney'in Tarihi Gelişimi ve Dini Musikimizdeki Yeri
54:00 Acemaşiran Taksim / Ahmed Şahin
01:09:00 Mevlevilik Geleneğindeki Sema Töreni
01:22:00 Neyzen Ahmed Şahin'in Musiki Eğitimi Aldığı Yıllar