24. Bölüm | Mustafa Karataş

Bu bölümde Prof. Dr. Mustafa Karataş yaşam hikayesinden bahsediyor

05 Şubat 2023 | 11:14
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Vav TV'de Yüzler ve İzler programında Hikmet Öztürk'ün konuğu bu hafta Prof. Dr. Mustafa Karataş oldu.

Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş Vav TV ekranlarında kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

Peki Mustafa Karataş kimdir? Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın çocukluğu nasıl geçti? 1980'li yıllarda Mustafa Karataş'ın gençliği nasıl geçti? Prof. Dr. Mustafa Karataş, kendisine dair bilinmeyenleri Yüzler ve İzler'de Hikmet Öztürk'e anlattı.

Yüzler ve İzler 24. bölümüyle sizlerle...

00:00 Yüzler ve İzler

06:00 Mustafa Karataş'ın Çocukluğu

17:00 Mustafa Karataş'ın Gençliği

23:00 Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın İmam Hatip Yılları

42:00 Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın Üniversite Yılları

01:20:00 Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın Hayat Hikayesi

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