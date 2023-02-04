25. Bölüm | Sami Özer

Türk Tasavvuf Müziği Sanatçısı Sami Özer, Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Sami Özer'in bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti. Sami Özer program boyunca birçok ezgiyi Vav TV izleyicileri için seslendirdi.

Yüzler ve İzler 25. bölümüyle sizlerle...

00:00 Yüzler ve İzler

02:00 Türk Tasavvuf Müziği Sanatçısı, Bestekar: Sami Özer

23:00 Demedim mi ezgisi

34:00 Şefaat Ya Resulullah

48:00 Sami Özer /Divane Gönlüm

57:00 Türk Tasavvuf Müziği Sanatçısı Sami Özer'in Hayat Hikayesi

01:04:00 Sami Özer'den Hicaz Makamında Ezan

01:25:00 Sami Özer/Sevdim Seni Mabuduma