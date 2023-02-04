25. Bölüm | Sami Özer

Bu bölümde Türk tasavvuf müziği sanatçısı Sami Özer yaşam yolculuğundan bahsetti.

05 Şubat 2023 | 11:11
VİDEO DEVAM EDİYOR

Türk Tasavvuf Müziği Sanatçısı Sami Özer, Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Sami Özer'in bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti. Sami Özer program boyunca birçok ezgiyi Vav TV izleyicileri için seslendirdi.

Yüzler ve İzler 25. bölümüyle sizlerle...

00:00 Yüzler ve İzler

02:00 Türk Tasavvuf Müziği Sanatçısı, Bestekar: Sami Özer

23:00 Demedim mi ezgisi

34:00 Şefaat Ya Resulullah

48:00 Sami Özer /Divane Gönlüm

57:00 Türk Tasavvuf Müziği Sanatçısı Sami Özer'in Hayat Hikayesi

01:04:00 Sami Özer'den Hicaz Makamında Ezan

01:25:00 Sami Özer/Sevdim Seni Mabuduma

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yüzler ve İzler I Ulvi Alacakaptan
Yüzler ve İzler I Ulvi Alacakaptan 22 Aralık 2022 | 14:27
Yüzler ve İzler I İlyas Dökmetaş
Yüzler ve İzler I İlyas Dökmetaş 22 Aralık 2022 | 17:27
Yüzler ve İzler | Ramazan Kutlu
Yüzler ve İzler | Ramazan Kutlu 29 Aralık 2022 | 16:05
Yüzler ve İzler | Av. Serkan Bayram
Yüzler ve İzler | Av. Serkan Bayram 04 Ocak 2023 | 23:09
Yüzler ve İzler | Prof. Dr. Salih Tuğ
Yüzler ve İzler | Prof. Dr. Salih Tuğ 16 Ocak 2023 | 17:53
Yüzler ve İzler | Yusuf Ziya Kavakçı
Yüzler ve İzler | Yusuf Ziya Kavakçı 23 Ocak 2023 | 10:10
Yüzler ve İzler | Prof. Dr. Ramazan Şeşen
Yüzler ve İzler | Prof. Dr. Ramazan Şeşen 26 Ocak 2023 | 19:58
70. Bölüm | Hasan Tahsin Feyizli
70. Bölüm | Hasan Tahsin Feyizli 02 Şubat 2023 | 12:19