26. Bölüm | Mustafa Akgül

Bu bölümde İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül ilim yolculuğundan bahsetti

05 Şubat 2023 | 15:08
VİDEO DEVAM EDİYOR

Yüzler ve İzler programında Hikmet Öztürk'ün bu haftaki konuğu İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül oldu.

Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül'de Vav TV ekranlarında kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

02:00 İlim ve Hizmetle Geçen Bir Ömür: Mustafa Akgül

25:00 Mustafa Akgül'ün Eğitim Yılları

31:00 Mustafa Akgül'ün Eğitim Mücadelesi

36:00 İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül'ün İmam Hatip Yılları

47:00 Mustafa Akgül'ün Hayatı ve Eserleri

01:08:00 İlim ve Hizmetle Geçen Bir Ömür: Mustafa Akgül

İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül kimdir?

Mustafa Akgül, 1950'de Kayseri'de doğdu. İlk, orta ve yüksek tahsilini Kayseri'de yaptı. Mesleğe imam olarak başlayıp 3 yıl Kayseri Müftü Yardımcılığı görevinde bulundu. Mustafa Akgül, İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde tefsir, hadis ve fıkıh alanlarında uzmanlık eğitimi aldı. 3 yıl Edirne'nin Keşan İlçesinde müftülük yaptı Mustafa Akgül, 33 yıl İstanbul Merkez Vaizliği yaptı. 2012 yılında İstanbul başvaizi oldu.

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