27. Bölüm | Hasan Aycın

Bu bölümde Çizer ve Yazar Hasan Aycın hayatında iz bırakan hatıraları paylaştı

05 Şubat 2023 | 15:11
VİDEO DEVAM EDİYOR

Vav TV'de Yüzler ve İzler programında Hikmet Öztürk'ün bu haftaki konuğu Çizer-Yazar Hasan Aycın oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Çizer-Yazar Hasan Aycın bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

12:00 Hasan Aycın'ın Hayatında İz Bırakan Hatıraları

32:00 Hasan Aycın'ın İmam Hatip Yılları

47:00 Hasan Aycın'ın Kalem ve Kağıtla İlk Buluşması

51:00 Hasan Aycın'ın Çizim Sanatına Başlama Serüveni

01:05:00 Hasan Aycın'ın Hayatında İz Bırakan Hatıraları

01:42:00 Hasan Aycın'ın Hayatında İz Bırakan Hatıraları

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