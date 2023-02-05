27. Bölüm | Hasan Aycın

Vav TV'de Yüzler ve İzler programında Hikmet Öztürk'ün bu haftaki konuğu Çizer-Yazar Hasan Aycın oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Çizer-Yazar Hasan Aycın bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

12:00 Hasan Aycın'ın Hayatında İz Bırakan Hatıraları

32:00 Hasan Aycın'ın İmam Hatip Yılları

47:00 Hasan Aycın'ın Kalem ve Kağıtla İlk Buluşması

51:00 Hasan Aycın'ın Çizim Sanatına Başlama Serüveni

01:05:00 Hasan Aycın'ın Hayatında İz Bırakan Hatıraları

01:42:00 Hasan Aycın'ın Hayatında İz Bırakan Hatıraları