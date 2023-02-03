28. Bölüm | Emrullah Hatipoğlu

Bu bölümde SultanAhmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu hayat hikayesinden bahsediyor

03 Şubat 2023 | 23:21
VİDEO DEVAM EDİYOR

Emrullah Hatipoğlu Vav TV'ye konuk oldu. Vav TV'de Yüzler ve İzler programında Hikmet Öztürk'ün bu haftaki konuğu Emrullah Hatipoğlu oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Emrullah Hatipoğlu Vav TV ekranlarında kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

05:00 Emrullah Hatipoğlu'nun Çocukluğu

35:00 Emrullah Hatipoğlu'nun Gençliği

01:10:00 Emrullah Hatipoğlu'nun Eğitim Hayatı

01:28:00 İlme Adanmış Bir Ömür: Emrullah Hatipoğlu

01:40:00 Emrullah Hatipoğlu'nun Sultanahmet Camii'nde Göreve Başladığı Yıllar

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