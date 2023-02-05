28. Bölüm | Hasan Aycın

Hasan Aycın Vav TV'ye konuk oldu. Vav TV'de Yüzler ve İzler programında Hikmet Öztürk'ün bu haftaki konuğu Çizer-Yazar Hasan Aycın oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Çizer-Yazar Hasan Aycın bizlere Vav TV ekranlarında hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

10:00 Hasan Aycın'ın Kaleminde Görselin İnşası

13:30 Hasan Aycın'ın İsmet Özel'e İthafen Çizdiği Resim

17:00 İsmet Özel'in Hasan Aycın İçin Kaleme Aldığı Yazı

36:00 Hasan Aycın'ı Yazmaya Yönelten Şey Ne Oldu?

40:00 Hasan Aycın'ın Çocuk Hikayeleri

45:00 Hasan Aycın'ın Kaleminde Görselin İnşası

55:00 Yazmak mı, Çizmek mi?

01:02:00 Hasan Aycın'ın "40 Hadis 40 Çizgi" Eseri