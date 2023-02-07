30. Bölüm | Emrullah Hatipoğlu

Emrullah Hatipoğlu Sultan Ahmet Camii'nde göreve nasıl başladı?

07 Şubat 2023 | 21:49
VİDEO DEVAM EDİYOR

Yüzler ve İzler'e bu hafta da Sultan Ahmet Camii Emekli İmam Hatibi Emrullah Hatipoğlu konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Emrullah Hatipoğlu Vav TV ekranlarında kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti. Emrullah Hatipoğlu, Yüzler ve İzler'in bu bölümünde Sultanahmet Camii'ne imam olma hikayesinden olduğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

20:00 Emrullah Hatipoğlu'nun Sultan Ahmet Camii'nde Göreve Başladığı Yıllar

40:00 Emrullah Hatipoğlu'nun Sultan Ahmet Camii'nde Yaşadığı Hatıralar

01:03:00 Ömrünü Hayra Hizmet İçin Adayan Alim, Gönenli Mehmet Efendi

01:30:00 İlme Adanmış Bir Ömür: Emrullah Hatipoğlu

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