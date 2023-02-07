31. Bölüm | Hüseyin Kayapınar

Yüzler ve İzler'e bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Dr. Hüseyin Kayapınar Vav TV ekranlarında kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

03:00 İlme Adanmış Bir Ömür: Hüseyin Kayapınar

12:30 Hüseyin Kayapınar: "İlkokula başlamadan Kur'an'ı okumayı öğrendim."

17:15 Hüseyin Kayapınar: "İlkokula başladığımda hayalim müftü olmaktı."

23:00 Hüseyin Kayapınar'ın İmam Hatip Yılları

40:00 Hüseyin Kayapınar: "İmam Hatip Mezunları bir dönem sadece Yüksek İslam Enstitüsüne girebiliyordu.

01:20:00 İlme Adanmış Bir Ömür: Hüseyin Kayapınar