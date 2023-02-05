33. Bölüm | Ali Ural

Şair ve Yazar Ali Ural Yüzler ve İzler'e konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Şair ve Yazar Ali Ural bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

Peki Şair ve Yazar Ali Ural kimdir? Şair ve Yazar Ali Ural eğitim yılları nasıl geçti? Şair ve Yazar Ali Ural şiir yolculuğu nasıl başladı? Şair ve Yazar Ali Ural, kendisine dair bilinmeyenleri Yüzler ve İzler'de Hikmet Öztürk'e anlattı.

00:00 Yüzler ve İzler

25:00 Ali Ural'ın Yazarlık Serüveni

35:00 Teşhib Şiiri - Ali Ural

01:17:00 Ali Ural'ın "Bombiks Mori" Şiiri

01:24:00 Ali Ural'ın "Gizli Buzlanma" Şiiri