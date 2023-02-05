33. Bölüm | Ali Ural

Bu bölümde Şair ve Yazar Ali Ural yazarlık serüvenini anlatıyor

05 Şubat 2023 | 10:03
VİDEO DEVAM EDİYOR

Şair ve Yazar Ali Ural Yüzler ve İzler'e konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Şair ve Yazar Ali Ural bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

Peki Şair ve Yazar Ali Ural kimdir? Şair ve Yazar Ali Ural eğitim yılları nasıl geçti? Şair ve Yazar Ali Ural şiir yolculuğu nasıl başladı? Şair ve Yazar Ali Ural, kendisine dair bilinmeyenleri Yüzler ve İzler'de Hikmet Öztürk'e anlattı.

00:00 Yüzler ve İzler

25:00 Ali Ural'ın Yazarlık Serüveni

35:00 Teşhib Şiiri - Ali Ural

01:17:00 Ali Ural'ın "Bombiks Mori" Şiiri

01:24:00 Ali Ural'ın "Gizli Buzlanma" Şiiri

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yüzler ve İzler I Ulvi Alacakaptan
Yüzler ve İzler I Ulvi Alacakaptan 22 Aralık 2022 | 14:27
Yüzler ve İzler I İlyas Dökmetaş
Yüzler ve İzler I İlyas Dökmetaş 22 Aralık 2022 | 17:27
Yüzler ve İzler | Ramazan Kutlu
Yüzler ve İzler | Ramazan Kutlu 29 Aralık 2022 | 16:05
Yüzler ve İzler | Av. Serkan Bayram
Yüzler ve İzler | Av. Serkan Bayram 04 Ocak 2023 | 23:09
Yüzler ve İzler | Prof. Dr. Salih Tuğ
Yüzler ve İzler | Prof. Dr. Salih Tuğ 16 Ocak 2023 | 17:53
Yüzler ve İzler | Yusuf Ziya Kavakçı
Yüzler ve İzler | Yusuf Ziya Kavakçı 23 Ocak 2023 | 10:10
Yüzler ve İzler | Prof. Dr. Ramazan Şeşen
Yüzler ve İzler | Prof. Dr. Ramazan Şeşen 26 Ocak 2023 | 19:58
70. Bölüm | Hasan Tahsin Feyizli
70. Bölüm | Hasan Tahsin Feyizli 02 Şubat 2023 | 12:19