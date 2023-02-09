33. Bölüm | Muhammed Tayyip Elçi

Bu bölümde Muhammed Tayyip Elçi çocukluk ve gençlik yıllarına dair birçok anısını anlattı

09 Şubat 2023 | 17:22
VİDEO DEVAM EDİYOR

Medrese Alimleri Başkanı Muhammed Tayyip Elçi Vav TV'de Yüzler ve İzler programında Hikmet Öztürk'ün konuğu oldu. Yüzler ve İzler programında hayatına dair birçok anılarını bizlere anlatan Medrese Alimleri Başkanı Muhammed Tayyip Elçi çocukluk ve gençlik yıllarına dair birçok anısını Vav TV ekranlarında paylaştı.

Hikmet Öztürk'ün sunumu ile Yüzler ve İzler 33. bölümüyle yayında...

00:00 Yüzler ve İzler

05:00 Medrese Alimleri Başkanı Muhammed Tayyip Elçi kimdir?

01:00:00 Kur'an hizmetine adanan bir ömür...

01:30 Medrese Alimleri Vakfı'nın Din Hizmetleri

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