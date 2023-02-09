34. Bölüm | Dursun Çiçek

Araştırmacı-Yazar Dursun Çiçek, Vav TV'ye konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Araştırmacı-Yazar Dursun Çiçek de Vav TV ekranlarında kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.
00:00 Yüzler ve İzler
05:00 Dursun Çiçek'in Hayat Hikayesi
20:00 Dursun Çiçek'in ilkokul yılları
50:00 Dursun Çiçek'in gençlik yılları
01:10:00 Dursun Çiçek'in "Tek ve Tenha Akif Emre" Kitabının Hikayesi
01:18:00 Dursun Çiçek'in Fotoğraf Sanatına Başlama Hikayesi
01:23:00 Dursun Çiçek'in Objektifinden Fotoğraflar