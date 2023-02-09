34. Bölüm | Dursun Çiçek

Bu bölümde Araştırmacı - Yazar Dursun Çiçek yaşam hikayesinden bahsediyor

09 Şubat 2023 | 00:42
VİDEO DEVAM EDİYOR

Araştırmacı-Yazar Dursun Çiçek, Vav TV'ye konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Araştırmacı-Yazar Dursun Çiçek de Vav TV ekranlarında kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

05:00 Dursun Çiçek'in Hayat Hikayesi

20:00 Dursun Çiçek'in ilkokul yılları

50:00 Dursun Çiçek'in gençlik yılları

01:10:00 Dursun Çiçek'in "Tek ve Tenha Akif Emre" Kitabının Hikayesi

01:18:00 Dursun Çiçek'in Fotoğraf Sanatına Başlama Hikayesi

01:23:00 Dursun Çiçek'in Objektifinden Fotoğraflar

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yüzler ve İzler I Ulvi Alacakaptan
Yüzler ve İzler I Ulvi Alacakaptan 22 Aralık 2022 | 14:27
Yüzler ve İzler I İlyas Dökmetaş
Yüzler ve İzler I İlyas Dökmetaş 22 Aralık 2022 | 17:27
Yüzler ve İzler | Ramazan Kutlu
Yüzler ve İzler | Ramazan Kutlu 29 Aralık 2022 | 16:05
Yüzler ve İzler | Av. Serkan Bayram
Yüzler ve İzler | Av. Serkan Bayram 04 Ocak 2023 | 23:09
Yüzler ve İzler | Prof. Dr. Salih Tuğ
Yüzler ve İzler | Prof. Dr. Salih Tuğ 16 Ocak 2023 | 17:53
Yüzler ve İzler | Yusuf Ziya Kavakçı
Yüzler ve İzler | Yusuf Ziya Kavakçı 23 Ocak 2023 | 10:10
Yüzler ve İzler | Prof. Dr. Ramazan Şeşen
Yüzler ve İzler | Prof. Dr. Ramazan Şeşen 26 Ocak 2023 | 19:58
70. Bölüm | Hasan Tahsin Feyizli
70. Bölüm | Hasan Tahsin Feyizli 02 Şubat 2023 | 12:19