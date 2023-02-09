34. Bölüm | Dursun Çiçek

Araştırmacı-Yazar Dursun Çiçek, Vav TV'ye konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Araştırmacı-Yazar Dursun Çiçek de Vav TV ekranlarında kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

05:00 Dursun Çiçek'in Hayat Hikayesi

20:00 Dursun Çiçek'in ilkokul yılları

50:00 Dursun Çiçek'in gençlik yılları

01:10:00 Dursun Çiçek'in "Tek ve Tenha Akif Emre" Kitabının Hikayesi

01:18:00 Dursun Çiçek'in Fotoğraf Sanatına Başlama Hikayesi

01:23:00 Dursun Çiçek'in Objektifinden Fotoğraflar