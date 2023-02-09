35. Bölüm I Najla Tammy Kepler

ABD'li Yazar Najla Tammy Kepler, Vav TV'de Yüzler ve İzler programında Hikmet Öztürk'ün konuğu oldu. Najla Tammy Kepler Vav TV ekranlarında Yüzler ve İzler programında kendi yaşam hikayesini ve Müslüman oluş hikayesini anlattı.

Üniversite okurken Müslüman olan Najla Tammy Kepler, İslam'a olan yolculuğunun bir Türk öğrenci tarafından başladığını belirtti. "Ya Rabbi Bana Hikmet Ver" duasıyla başladı İslam Yolculuğum" diyen Najla Tammy Kepler, bütün hayat hikayesini ve İslam'ı kabul sürecini Vav TV izleyicileri için anlattı.

Teksaslı Yazar Najla Tammy Kepler kimdir? Müslüman olma hikayesi nasıl başladı? Teksas'ta üniversite okurken hakikate olan yolculuğuna kimler vesile oldu? Yazar Najla Tammy Kepler, Türkiye'ye ne zaman yerleşti? Najla Kepler'in Müslüman olduktan sonra hayatında neler değişti? Müslüman olan ABD'li Yazar Türkiye'de yaşama kararını nasıl aldı?

Najla Kepler'in hayatına dair bilinmeyenler Hikmet Öztürk'ün sunumuyla Yüzler ve İzler'de...

Yüzler ve İzler 35. bölümüyle sizlerle...

00:00 Yüzler ve İzler

02:00 Teksaslı Yazarın Müslüman Olma Hikayesi

05:30 ABD'li yazar nasıl Müslüman oldu?

12:00 ABD'li yazar Kepler İslam'ı kabul sürecini anlatıyor

32:00 "Ya Rabbi Bana Hikmet Ver" duasıyla başladı İslam Yolculuğum"

34:00 Teksas'tan Hakikate Yolculuk

39:00 ABD'li Yazar Kepler İslam'ı kabul sürecini anlatıyor

01:08:00 Najla Kepler'in Müslüman olduktan sonra hayatında neler değişti?

01:22:00 Müslüman olan ABD'li Yazar Türkiye'de yaşama kararını nasıl aldı?