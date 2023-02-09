36. Bölüm | Mehmet Fatih Çıtlak

Bu bölümde Mehmet Fatih Çıtlak yaşam hikayesinden bahsediyor

09 Şubat 2023 | 16:13
VİDEO DEVAM EDİYOR

Mehmet Fatih Çıtlak Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Araştırmacı - Yazar Mehmet Fatih Çıtlak da Vav TV ekranlarında kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

05:00 Mehmet Fatih Çıtlak kimdir?

20:00 Mehmet Fatih Çıtlak'ın Kur'an Eğitimi Aldığı Yıllar

01:05:00 Fatih Çıtlak, Hocası Gönenli Mehmet Efendi'yi Anlatıyor

01:20:00 Mehmet Fatih Çıtlak'ın İlim Yolculuğu

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