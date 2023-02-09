37. Bölüm | Mehmet Fatih Çıtlak

Mehmet Fatih Çıtlak Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Araştırmacı - Yazar Mehmet Fatih Çıtlak da Vav TV ekranlarında kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.
00:00 Yüzler ve İzler
04:00 Mehmet Fatih Çıtlak'ın Gençliği
15:00 Mehmet Fatih Çıtlak'ın Gençlik Anıları
18:00 Fatih Çıtlak Hocası Amil Çelebioğlu'nu Anlatıyor
01:00:00 Fatih Çıtlak'ın askerlik şubesindeki anısı
01:14:00 Fatih Çıtlak'ın Z kuşağına dair görüşleri
01:18:00 Fatih Çıtlak'ın evlilik hayatı ve televizyonculuğa giriş hikayesi