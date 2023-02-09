38. Bölüm | Prof. Dr. İsmail Kara

Prof. Dr. İsmail Kara, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Prof. Dr. İsmail Kara hoca da bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

Yüzler ve İzler 38. bölümüyle yayında...

00:00 Yüzler ve İzler

04:00 İlme adanmış bir ömür: Prof. Dr. İsmail Kara

27:00 Prof. Dr. İsmail Kara'nın İmam Hatip Yılları

42:00 İsmail Kara'nın Nurettin Topçu İle Tanışma Hikayesi

49:00 Hareket / Dergah Dergisi hayatımdaki ikinci bir okuldur

01:08:00 İlme Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. İsmail Kara

01:15:00 Prof. Dr. İsmail Kara'nın İlim Yolculuğu

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