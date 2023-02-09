39. Bölüm | Recep Demirkaynak

Sahne Sanatçısı Recep Demirkaynak Yüzler ve İzler'de Hikmet Öztürk'ün konuğu oldu.

Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Sahne Sanatçısı Recep Demirkaynak da bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

Yüzler ve İzler 39. bölümüyle yayında...

00:00 Yüzler ve İzler

10:00 Yüzler ve İzler'in konuğu sahne sanatçısı Recep Demirkaynak

15:00 Sahne Sanatçısı Recep Demirkaynak Yüzler ve İzler'de...

35:00 Stand-Up Sanatçısı Recep Demirkaynak Yüzler ve İzler'de

52:00 Recep Demirkaynak'ın Stand-Up gösterilerinde başlama hikayesi

55:00 Recep Demirkaynak'ın ilk stand-up gösterisi

01:08:00 Sahne sanatçısı Recep Demirkaynak Yüzler ve İzler'de