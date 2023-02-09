40. Bölüm | Rabia Chrıstıne Brodbeck

Rabia Chrıstıne Brodbeck, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Rabia Chrıstıne Bordbeck, 1950 yılında İsviçre'nin Basel şehrinde doğdu. 12 yaşında bale dersleri almaya başladı. 1986 yılında New York'ta bir tasavvuf dergahı sayesinde İslam ile tanıştı ve Müslüman oldu.

Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Rabia Chrıstıne Brodbeck hanımefendi de Vav TV ekranlarında İslam'a olan yolculuğundan, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

02:00 Yazar Rabia Chrıstıne Brodbeck Yüzler ve İzler'de

11:00 Sahneden Secdeye Bir Hayat Hikayesi

12:30 Rabia Chrıstıne Brodbeck nasıl Müslüman oldu?

30:00 Rabia Chrıstıne Bordbeck Müslüman olma hikayesi

54:00 Yazar Rabia Christine Bordbeck Yüzler ve İzler'de

01:20:00 Sahneden Secdeye Bir Hayat Hikayesi

01:32:00 İslam Dini Cehaleti Kaldırmak İçin Geldi

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