41. Bölüm | Nazif Tunç

Yönetmen Nazif Tunç, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Yönetmen Nazif Tunç da Vav TV ekranlarında kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

Hikmet Öztürk'ün moderatörlüğünde Yüzler ve İzler sizlerle...

00:00 Yüzler ve İzler

02:00 Yönetmen Nazif Tunç'un sinema yolculuğu

24:00 Yönetmen Nazif Tunç Yüzler ve İzler'de

01:00:00 Yönetmen Nazif Tunç'un üniversite yılları

01:14:00 Yönetmen Nazif Tunç'un sinema yolculuğu

01:32:00 Yönetmen Nazif Tunç'un sinema yolculuğu

01:37:00 15 Temmuz Şiiri "30 Kuş" Dursun Ali Erzincanlı