42. Bölüm | Nazif Tunç

Yönetmen Nazif Tunç, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Yönetmen Nazif Tunç da Vav TV ekranlarında kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

04:00 Yönetmen Nazif Tunç Yüzler ve İzler'de

07:00 Yönetmen Nazif Tunç'un Sinema Yolculuğu

11:00 Nazif Tunç'un yönetmenliğe ilk adımları

31:00 Yönetmen Nazif Tunç'un sinema yolculuğu

01:21:00 Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali

01:26:00 Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Ödül Töreni

01:32:00 Nazif Tunç'un yönetmenliğini yaptığı son filmi "Karınca"