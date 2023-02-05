42. Bölüm | Nazif Tunç

Yönetmen Nazif Tunç, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Yönetmen Nazif Tunç da Vav TV ekranlarında kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.
00:00 Yüzler ve İzler
04:00 Yönetmen Nazif Tunç Yüzler ve İzler'de
07:00 Yönetmen Nazif Tunç'un Sinema Yolculuğu
11:00 Nazif Tunç'un yönetmenliğe ilk adımları
31:00 Yönetmen Nazif Tunç'un sinema yolculuğu
01:21:00 Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
01:26:00 Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Ödül Töreni
01:32:00 Nazif Tunç'un yönetmenliğini yaptığı son filmi "Karınca"