44. Bölüm | Ali Rıza Temel

Bu bölümde Eğitimci - Yazar Ali Rıza Temel kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti

10 Şubat 2023 | 20:45
VİDEO DEVAM EDİYOR

Eğitimci - Yazar Ali Rıza Temel, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu.

Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Eğitimci - Yazar Ali Rıza Temel de Vav TV ekranlarında kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

Hikmet Öztürk'ün moderatörlüğünde Yüzler ve İzler 44. bölümüyle sizlerle...

00:00 Yüzler ve İzler

02:00 İlahiyatçı Yazar Ali Rıza Temel Yüzler ve İzler'de

10:00 İlim ve İrşad Yolunda Bir Ömür: Ali Rıza Temel

50:00 Ali Rıza Temel'in Hac Hatıraları

01:30:00 Mutlu Bir Yuva Nasıl Kurulur, Nasıl Korunur?

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