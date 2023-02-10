44. Bölüm | Ali Rıza Temel

Eğitimci - Yazar Ali Rıza Temel, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu.

Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Eğitimci - Yazar Ali Rıza Temel de Vav TV ekranlarında kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

Hikmet Öztürk'ün moderatörlüğünde Yüzler ve İzler 44. bölümüyle sizlerle...

00:00 Yüzler ve İzler

02:00 İlahiyatçı Yazar Ali Rıza Temel Yüzler ve İzler'de

10:00 İlim ve İrşad Yolunda Bir Ömür: Ali Rıza Temel

50:00 Ali Rıza Temel'in Hac Hatıraları

01:30:00 Mutlu Bir Yuva Nasıl Kurulur, Nasıl Korunur?