44. Bölüm | Ali Rıza Temel

Eğitimci - Yazar Ali Rıza Temel, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu.
Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Eğitimci - Yazar Ali Rıza Temel de Vav TV ekranlarında kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.
Hikmet Öztürk'ün moderatörlüğünde Yüzler ve İzler 44. bölümüyle sizlerle...
00:00 Yüzler ve İzler
02:00 İlahiyatçı Yazar Ali Rıza Temel Yüzler ve İzler'de
10:00 İlim ve İrşad Yolunda Bir Ömür: Ali Rıza Temel
50:00 Ali Rıza Temel'in Hac Hatıraları
01:30:00 Mutlu Bir Yuva Nasıl Kurulur, Nasıl Korunur?