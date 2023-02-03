46. Bölüm | Hüsrev Hatemi

Şair ve Yazar, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Şair ve Yazar Hüsrev Hatemi de bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

Yüzler ve İzler 46. bölümüyle yayında...

00:00 Yüzler ve İzler

04:00 Şair ve Yazar Hüsrev Hatemi Yüzler ve İzler'de

08:00 Hüsrev Hatemi ailesini ve yaşadığı muhiti anlatıyor

42:00 Şair, Hekim, İlim Adamı: Hüsrev Hatemi

01:30:00 Fikir ve Sanatla Örülmüş Bir Ömür Hüsrev Hatemi