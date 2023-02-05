47. Bölüm | Ekrem Keleş

Ekrem Keleş Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Din İşleri Yüksek Kurulu Emekli Başkanı Dr. Ekrem Keleş Vav TV'de Yüzler ve İzler programında Hikmet Öztürk'ün konuğu oldu.

Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Dr. Ekrem Keleş de Vav TV ekranlarında kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

Hikmet Öztürk'ün moderatörlüğünde Yüzler ve İzler 47. bölümüyle sizlerle...

00:00 Yüzler ve İzler

12:00 Dr. Ekrem Keleş'in ilim yolculuğu

52:00 İlme Adanmış Bir Ömür: Ekrem Keleş

01:19:00 Dr. Ekrem Keleş'in İlim Yolculuğu