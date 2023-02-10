48. Bölüm | Dursun Ali Erzincanlı

Bu bölümde Dursun Ali Erzincanlı yaşam hikayesinden bahsediyor

11 Şubat 2023 | 15:55
VİDEO DEVAM EDİYOR

Dursun Ali Erzincanlı Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Dursun Ali Erzincanlı da bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

Dursun Ali Erzincanlı programda ayrıca en sevilen ezgilerinden biri olan "40 Yaşındasın" ezgisini okudu.

00:00 Yüzler ve İzler

10:00 Şair Dursun Ali Erzincanlı Yüzler ve İzler'de

30:00 Dursun Ali Erzincanlı Yüzler ve İzler'de

38:00 40 Yaşındasın Şiiri

01:15:00 Şiirden Şuura Bir Hayat Hikayesi

01:20:00 Dursun Ali Erzincanlı - Şiir

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