50. Bölüm "Dursun Gürlek"

Yazar Dursun Gürlek kendi yaşam yolculuğundan bahsediyor

19 Ağustos 2022 | 17:48
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Dursun Gürlek, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Yazar Dursun Gürlek hoca da bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

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