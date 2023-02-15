50. Bölüm | Dursun Gürlek
Bu bölümde Dursun Gürlek yaşam yolculuğundan bahsediyor
15 Şubat 2023 | 15:26
Dursun Gürlek, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Yazar Dursun Gürlek Vav TV ekranlarında kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.
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