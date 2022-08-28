53. Bölüm "Alim Kahraman"

Alim Kahraman Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Hikayeci - Yazar Dr. Alim Kahraman'ın hoca da bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti. Yüzler ve İzler 53. bölümüyle yayında...