Alim Kahraman Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Hikayeci - Yazar Dr. Alim Kahraman'ın hoca da bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti. Yüzler ve İzler 53. bölümüyle yayında...
53. Bölüm "Alim Kahraman"
Yüzler ve İzler programında Hikayeci - Yazar Dr. Alim Kahraman, kendi hayat hikayesini anlatıyor
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