56. Bölüm "Dr. Mustafa Demirci"
"Kırmızı Güller Verin" ezgisiyle ünlü Mustafa Demirci, kendi hayat hikayesinden bahsediyor
05 Kasım 2022 | 18:11
Dr. Mustafa Demirci, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Dr. Mustafa Demirci'de bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
7. Bölüm "İsmail Hakkı Çimen" 25 Ekim 2022 | 17:25
38. Bölüm (PART 2) 21 Nisan 2022 | 23:26
39. Bölüm 10 Nisan 2022 | 15:27
40. Bölüm 22 Nisan 2022 | 17:52
41. Bölüm 10 Nisan 2022 | 15:27
42. Bölüm 07 Nisan 2022 | 18:27
43. Bölüm "Salih Selman" 20 Ekim 2022 | 10:20
56. Bölüm "Dr. Mustafa Demirci" 05 Kasım 2022 | 18:11