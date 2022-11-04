56. Bölüm "Dr. Mustafa Demirci"

"Kırmızı Güller Verin" ezgisiyle ünlü Mustafa Demirci, kendi hayat hikayesinden bahsediyor

05 Kasım 2022 | 18:11
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Dr. Mustafa Demirci, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Dr. Mustafa Demirci'de bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

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