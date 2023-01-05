59. Bölüm | Prof. Dr. Mustafa Tahralı

Prof. Dr. Mustafa Tahralı, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Prof. Dr. Mustafa Tahralı'da bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

25:00 Prof. Dr. Mustafa Tahralı'nın Paris'e Uzanan İlim Yolculuğu

54:00 Prof. Dr. Mustafa Tahralı'nın Paris'teki doktora yılları

57:00 Konya'dan Paris'e uzanan ilim yolculuğu

01:02:00 İlme adanmış bir ömür: Prof. Dr. Mustafa Tahralı

01:12:00 Prof. Dr. Mustafa Tahralı'nın Edebiyat Çalışmaları