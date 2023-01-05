59. Bölüm | Prof. Dr. Mustafa Tahralı

Prof. Dr. Mustafa Tahralı, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Prof. Dr. Mustafa Tahralı'da bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.
00:00 Yüzler ve İzler
25:00 Prof. Dr. Mustafa Tahralı'nın Paris'e Uzanan İlim Yolculuğu
54:00 Prof. Dr. Mustafa Tahralı'nın Paris'teki doktora yılları
57:00 Konya'dan Paris'e uzanan ilim yolculuğu
01:02:00 İlme adanmış bir ömür: Prof. Dr. Mustafa Tahralı
01:12:00 Prof. Dr. Mustafa Tahralı'nın Edebiyat Çalışmaları