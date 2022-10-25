7. Bölüm "İsmail Hakkı Çimen"

Hikmet Öztürk'ün sunumuyla Yüzler ve İzler yedinci bölümüyle yayında! Yüzler ve İzler'in yedinci bölümüne Bestekar İsmail Hakkı Çimen konuk olarak katıldı.

İsmail Hakkı Çimen Kimdir?

İsmail Hakkı Çimen, 1960'ta Erzurum'un Çat İlçesi'nde doğdu. Babası, gözleri doğuştan görmediği için okula gitme şansı olmayan İsmail'in hafız olmasını istedi. Zeki bir çocuk olan İsmail mahallelerindeki caminin imamını dinleyerek sadece 10 ay içinde Kuran-ı Kerim'i ezberleyip hafız oldu.

**

VAV TV RESMİ WEB SİTE

► https://www.vavtv.com.tr

VAV TV FREKANS AYARLARI

►https://www.vavtv.com.tr/frekanslar

SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

► https://facebook.com/vavtv

► https://twitter.com/vavtvresmi

► https://instagram.com/vavtvresmi

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

► iletisim@vavtv.com.tr