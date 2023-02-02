70. Bölüm | Hasan Tahsin Feyizli

Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.
00:00 Yüzler ve İzler
02:00 İlme Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli
09:00 Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli'nin hafız olma hikayesi
31:00 Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli'nin İlim Yolculuğu
58:00 Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli'nin tercüme çalışmaları
01:47:00 Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli'nin elektrik motorlarının yanmasını önleyen cihazı