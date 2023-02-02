70. Bölüm | Hasan Tahsin Feyizli

Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

02:00 İlme Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli

09:00 Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli'nin hafız olma hikayesi

31:00 Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli'nin İlim Yolculuğu

58:00 Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli'nin tercüme çalışmaları

01:47:00 Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli'nin elektrik motorlarının yanmasını önleyen cihazı