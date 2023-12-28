Dr. Sait Başer | Yüzler ve İzler

Bu bölümde Dr. Sait Başer bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

Dr. Sait Başer, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Akademisyen/Yazar Dr. Sait Başer bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

01:00 Dr. Sait Başer Yüzler ve İzler'de

03:17 Milletimin destanını keşfetmek ve topluma yeniden duyurmak istiyorum

04:17 Dr. Sait Başer nasıl bir ailede dünyaya geldi?

07:14 İlk ayakkabımı İstanbul'a gelirken altı yaşımda giydim

13:35 Ben okumakta hayat buldum

16:22 Babamın bana en büyük hayrı beni kütüphaneye yazdırmak oldu

22:28 Dr. Sait Başer tarih okumaya nasıl karar verdi?

25:42 Dr. Sait Başer ideolojik çatışmaların olduğu dönemde yaşadığı ölüm tehlikesini anlatıyor

31:00 Yazmasaydım dediğim hiçbir şey olmadı

33:41 Osman Sınav'ın sinemacı olmasının sebebi benim

37:00 Dr. Sait Başer'in ilim yolculuğu nasıl başladı?

38:26 Dr. Sait Başer: Üniversite yıllarımızda "vatan elden gidiyor" endişesi içindeydik

39:20 İnsanın şahsiyeti hayat hikayesinin ürünüdür

49:20 Dr. Sait Başer'in Samiha Ayverdi ile tanışma hikayesi

01:04:30 Türk kültüründe töre kavramı neden önemli

01:07:50 Türk Müslümanlığı fikriyatı nasıl oluştu?

01:12:38 İmam Maturidi Türk İslam anlayışını nasıl etkiledi?

01:17:38 Türk Müslümanlığında tekfir geleneği yoktur

01:19:12 Türklük bir medeniyet kimliğidir, kavmiyet kimliği değil

01:22:55 Türklere Peygamber geldi mi?