Dursun Çiçek'in Hayat Hikayesi | Yüzler ve İzler

Yüzler ve İzler'in 35. bölümünde Dursun Çiçek kendi yaşam yolculuğundan bahsediyor.

15 Nisan 2022 | 15:54
VİDEO DEVAM EDİYOR

Araştırmacı-Yazar Dursun Çiçek, Vav TV'ye konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Araştırmacı-Yazar Dursun Çiçek beyefendi de bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti. Peki Dursun Çiçek kimdir?

00:00 Yüzler ve İzler 05:00 Dursun Çiçek'in Hayat Hikayesi 20:00 Dursun Çiçek'in ilkokul yılları 50:00 Dursun Çiçek'in gençlik yılları 01:10:00 Dursun Çiçek'in "Tek ve Tenha Akif Emre" Kitabının Hikayesi 01:18:00 Dursun Çiçek'in Fotoğraf Sanatına Başlama Hikayesi 01:23:00 Dursun Çiçek'in Objektifinden Fotoğraflar

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