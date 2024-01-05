Hasan Aycın'ın Hayat Hikayesi | Yüzler ve İzler

VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Dr. Sait Başer'in Hayat Hikayesi -1 | Yüzler ve İzler 05 Ocak 2024 83. Bölüm
Dr. Sait Başer'in Hayat Hikayesi | Yüzler ve İzler 04 Ocak 2024 82. Bölüm
Nihat Hatipoğlu - 2 | Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 81. Bölüm
Nihat Hatipoğlu'nun Hayat Hikayesi - 1 | Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 80. Bölüm
Nihat Hatipoğlu'nun Hayat Hikayesi | Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 79. Bölüm
Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'ın Hayat Hikayesi I Yüzler ve İzler 07 Ocak 2024 78. Bölüm
İlme Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Bekir Karlığa | Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 77. Bölüm
Prof. Dr. Bekir Karlığa | Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 76. Bölüm
Prof. Dr. Kenan Gürsoy | Yüzler ve İzler 07 Ocak 2024 75. Bölüm
Prof. Dr. Hamdi Döndüren'in Hayat Hikayesi | Yüzler ve İzler 19 Haziran 2023 74. Bölüm
Dursun Ali Tökel'in Hayat Hikayesi I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 73. Bölüm
Prof. Dr. İsmail Durmuş | Yüzler ve İzler 07 Ocak 2024 72. Bölüm
Prof. Dr. Şinasi Gündüz I Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 71. Bölüm
Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez I Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 70. Bölüm
Hasan Tahsin Feyizli I Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 69. Bölüm
Prof. Dr. Ramazan Şeşen I Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 68. Bölüm
Yusuf Ziya Kavakçı I Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 67. Bölüm
Prof. Dr. Salih Tuğ I Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 66. Bölüm
Av. Serkan Bayram I Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 65. Bölüm
Ramazan Kutlu I Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 64. Bölüm
İlyas Dökmetaş I Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 63. Bölüm
Ulvi Alacakaptan I Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 62. Bölüm
Hattat Yusuf Sezer | Yüzler ve İzler 07 Ocak 2024 61. Bölüm
Prof. Dr. Mustafa Tahralı I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 60. Bölüm
Selahaddin Eş Çakırgil I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 59. Bölüm
Cevat Akşit I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 58. Bölüm
Mehmet Kemiksiz I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 57. Bölüm
Mustafa Demirci I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 56. Bölüm
Mustafa Fayda I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 55. Bölüm
Resul Aydemir I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 54. Bölüm
Naoki Yamamoto I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 53. Bölüm
Alim Kahraman I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 52. Bölüm
İrfan Gündüz I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 51. Bölüm
Dursun Gürlek I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 50. Bölüm
Alev Erkilet I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 49. Bölüm
Dursun Ali Erzincanlı I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 48. Bölüm
Ekrem Keleş I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 47. Bölüm
Prof. Dr. Hüsrev Hatemi I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 46. Bölüm
Ali Rıza Temel I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 44. Bölüm
Salih Selman I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 43. Bölüm
Nazif Tunç I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 42. Bölüm
Nazif Tunç I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 41. Bölüm
Rabia Chrıstıne Brodbeck I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 40. Bölüm
Recep Demirkaynak I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 39. Bölüm
Prof. Dr. İsmail Kara I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 38. Bölüm
Mehmet Fatih Çıtlak I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 37. Bölüm
Mehmet Fatih Çıtlak I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 36. Bölüm
Najla Tammy Kepler I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 35. Bölüm
Dursun Çiçek I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 34. Bölüm
Muhammed Tayyip Elçi I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 33. Bölüm
Ali Ural I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 32. Bölüm
Hüseyin Kayapınar I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 31. Bölüm
Emrullah Hatipoğlu I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 30. Bölüm
Emrullah Hatipoğlu I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 29. Bölüm
Hasan Aycın I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 28. Bölüm
Hasan Aycın'ın Hayat Hikayesi | Yüzler ve İzler 07 Ocak 2024 27. Bölüm
Mustafa Akgül I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 26. Bölüm
Sami Özer I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 25. Bölüm
Mustafa Karataş I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 24. Bölüm
Ahmed Şahin I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 23. Bölüm
Saliha Erdim I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 22. Bölüm
Mazlum Kiper I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 21. Bölüm
Timsal Karabekir I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 20. Bölüm
Süleyman Berk I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 19. Bölüm
Senai Demirci I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 18. Bölüm
Nurullah Genç I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 17. Bölüm
Nurullah Genç | Yüzler ve İzler 07 Ocak 2024 16. Bölüm
Ömer Tuğrul İnançer I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 15. Bölüm
Ersin Nazif Gürdoğan I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 14. Bölüm
Eşref Ziya Terzi I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 13. Bölüm
Bahadır Yenişehirlioğlu I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 12. Bölüm
Ahmet Yenilmez I Yüzler ve İzler 07 Ocak 2024 11. Bölüm
Mesut Uçakan I Yüzler ve İzler 07 Ocak 2024 10. Bölüm
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça I Yüzler ve İzler 07 Ocak 2024 9. Bölüm
Bestami Yazgan I Yüzler ve İzler 07 Ocak 2024 8. Bölüm
İsmail Hakkı Çimen I Yüzler ve İzler 07 Ocak 2024 7. Bölüm
Kemal Belgin I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 6. Bölüm
Tuluyhan Uğurlu I Yüzler ve İzler 07 Ocak 2024 5. Bölüm
Özdemir Erdoğan I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 4. Bölüm
Erhan Afyoncu I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 3. Bölüm
İhsan Süreyya Sırma I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 2. Bölüm
İsmail Hakkı Aydın I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 1. Bölüm

Hasan Aycın'ın Hayat Hikayesi | Yüzler ve İzler

Bu bölümde Çizer ve Yazar Hasan Aycın hayatında iz bırakan hatıraları paylaştı.

Vav TV'de Yüzler ve İzler programında Hikmet Öztürk'ün bu haftaki konuğu Çizer-Yazar Hasan Aycın oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Çizer-Yazar Hasan Aycın bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

12:00 Hasan Aycın'ın Hayatında İz Bırakan Hatıraları

32:00 Hasan Aycın'ın İmam Hatip Yılları

47:00 Hasan Aycın'ın Kalem ve Kağıtla İlk Buluşması

51:00 Hasan Aycın'ın Çizim Sanatına Başlama Serüveni

01:05:00 Hasan Aycın'ın Hayatında İz Bırakan Hatıraları

01:42:00 Hasan Aycın'ın Hayatında İz Bırakan Hatıraları

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