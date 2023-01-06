Sanatçı Mehmet Kemiksiz, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Sanatçı Mehmet Kemiksiz'de bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.
Mehmet Kemiksiz | 57. Bölüm
Bu bölümde Mehmet Kemiksiz sanat yolculuğundan bahsediyor.
06 Ocak 2023 | 15:07
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