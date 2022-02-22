Sami Özer program boyunca birçok ezgiyi Vav TV izleyicileri için seslendirdi. Sami Özer, Yüzler ve İzler'de Demedim mi, Şefaat Ya Resulullah, Divane Gönlüm ve Sevdim Seni Mabuduma gibi ezgileri okudu.

00:00 Yüzler ve İzler

02:00 Türk Tasavvuf Müziği Sanatçısı, Bestekar: Sami Özer

23:00 Demedim mi ezgisi

34:00 Şefaat Ya Resulullah

48:00 Sami Özer /Divane Gönlüm

57:00 Türk Tasavvuf Müziği Sanatçısı Sami Özer'in Hayat Hikayesi

01:04:00 Sami Özer'den Hicaz Makamında Ezan

01:25:00 Sami Özer/Sevdim Seni Mabuduma

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