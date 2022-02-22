Sami Özer program boyunca birçok ezgiyi Vav TV izleyicileri için seslendirdi. Sami Özer, Yüzler ve İzler'de Demedim mi, Şefaat Ya Resulullah, Divane Gönlüm ve Sevdim Seni Mabuduma gibi ezgileri okudu.
00:00 Yüzler ve İzler
02:00 Türk Tasavvuf Müziği Sanatçısı, Bestekar: Sami Özer
23:00 Demedim mi ezgisi
34:00 Şefaat Ya Resulullah
48:00 Sami Özer /Divane Gönlüm
57:00 Türk Tasavvuf Müziği Sanatçısı Sami Özer'in Hayat Hikayesi
01:04:00 Sami Özer'den Hicaz Makamında Ezan
01:25:00 Sami Özer/Sevdim Seni Mabuduma
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