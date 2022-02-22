Türk Tasavvuf Müziği Sanatçısı Sami Özer'in Hayat Hikayesi | Yüzler ve İzler (25. Bölüm)

Türk Tasavvuf Müziği Sanatçısı Sami Özer, Yüzler ve İzler programına konuğu oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Sami Özer'in bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

22 Şubat 2022 | 17:30
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sami Özer program boyunca birçok ezgiyi Vav TV izleyicileri için seslendirdi. Sami Özer, Yüzler ve İzler'de Demedim mi, Şefaat Ya Resulullah, Divane Gönlüm ve Sevdim Seni Mabuduma gibi ezgileri okudu.

00:00 Yüzler ve İzler

02:00 Türk Tasavvuf Müziği Sanatçısı, Bestekar: Sami Özer

23:00 Demedim mi ezgisi

34:00 Şefaat Ya Resulullah

48:00 Sami Özer /Divane Gönlüm

57:00 Türk Tasavvuf Müziği Sanatçısı Sami Özer'in Hayat Hikayesi

01:04:00 Sami Özer'den Hicaz Makamında Ezan

01:25:00 Sami Özer/Sevdim Seni Mabuduma

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