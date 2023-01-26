Yüzler ve İzler | Prof. Dr. Ramazan Şeşen

Prof. Dr. Ramazan Şeşen, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Prof. Dr. Ramazan Şeşen'de bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

01:50 İlme adanmış bir ömür: Prof. Dr. Ramazan Şeşen

04:00 İlkokula başlamadan Kur'an'ı Kerim okumayı öğrendim

08:40 Prof. Dr. Ramazan Şeşen'in İlim Yolculuğu

10:30 Eğitim görmek için İstanbul'a geminin ambarında geldim

17:30 Prof. Dr. Ramazan Şeşen

25:30 Fuat Sezgin ile tanışması

30:00 Muhammed Hamidullah ile tanışması

31:00 İlme adanmış bir ömür

33:00 Anadolu'da ne kadar yazma eser kütüphanesi varsa hepsine gittim

40:00 Prof. Dr. Ramazan Şeşen'in İlim Yolculuğu

45:00 Prof. Dr. Ramazan Şeşen'in Arapça yazma eserler kitap çalışması

49:00 İlme adanmış bir ömür

50:00 Önemli Arapça yazma eserleri Türkçeye kazandırdım

54:00 Akademik hayatımda hafızlığımın çok fazla faydasını gördüm

57:00 İlme adanmış bir ömür: Ramazan Şeşen

01:05:00 Prof. Dr. Ramazan Şeşen'in ilmi çalışmaları

01:15:00 Allah izin verdi, ömrüm kitap yazmakla geçti